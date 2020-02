Подписчики PS Plus в марте получат бесплатно Shadow of the Colossus и Sonic Forces

26.02.2020, 17:30, Разное

Подписчики игрового сервиса PS Plus в марте смогут бесплатно получить платформер Sonic Forces и экшн-приключение Shadow of the Colossus. Несмотря на то, что бренд Sony лишь сегодня назовёт официальный пакет бесплатных продуктов для пользователей услуги, некоторые детали стали известны уже сейчас.

Игра Shadow of the Colossus представляет собой экшн от 3-го лица. Пользователям предстоит провести исследование крупного мира с открытой картой. Всё это происходит на фоне сражения с титанами и решения головоломок. Sonic Forces является игрой типа платформер. Однопользовательский продукт предлагает оценить борьбу с противниками в рамках популярной франшизы. Для каждого из доступных персонажей предлагается своя стилистика игры, что позволит получить максимально удовлетворительный опыт от прохождения локаций за разных героев. Полный список игр из бесплатного пакета для подписчиков PS Plus станет доступен для ознакомления сегодня, 26 февраля, в 20:00 по МСК.

