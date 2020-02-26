Подписчики PS Plus в марте получат бесплатно Shadow of the Colossus и Sonic Forces

26.02.2020, 17:30, Разное

Подписчики игрового сервиса PS Plus в марте смогут бесплатно получить платформер Sonic Forces и экшн-приключение Shadow of the Colossus. Несмотря на то, что бренд Sony лишь сегодня назовёт официальный пакет бесплатных продуктов для пользователей услуги, некоторые детали стали известны уже сейчас.
Игра Shadow of the Colossus представляет собой экшн от 3-го лица. Пользователям предстоит провести исследование крупного мира с открытой картой. Всё это происходит на фоне сражения с титанами и решения головоломок.

Sonic Forces является игрой типа платформер. Однопользовательский продукт предлагает оценить борьбу с противниками в рамках популярной франшизы. Для каждого из доступных персонажей предлагается своя стилистика игры, что позволит получить максимально удовлетворительный опыт от прохождения локаций за разных героев.

Полный список игр из бесплатного пакета для подписчиков PS Plus станет доступен для ознакомления сегодня, 26 февраля, в 20:00 по МСК.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Мнение: Ушел из семьи, потому что было тяжело

18.02 / Гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса

28.12 / Шесть продуктов могут помочь человеку справиться с плохим настроением

29.01 / Ксения Собчак, Константин Богомолов, Светлана Бондарчук и другие на премьере второго сезона проекта «Содержанки»

13.01 / Владимир Винокур раскрыл секрет счастливого брака с Тамарой Перваковой

24.01 / В Башкирии отец изнасиловал 4-летнюю дочь

19.01 / Актриса Аня Чалотра считает, что сериал «Ведьмак» заставляет увидеть своих собственных демонов

17.02 / Скандалы: Большой брат из Apple

20.02 / Орландо Блум сделал тату с именем сына, но допустил ошибку — фанаты быстро исправили

31.12 / Мнение: Пора выпускать книгу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика