Беспорядки в Новых Санжарах. Суд отправил под ночной домашний арест трех подозреваемых, четвертого – отпустил

26.02.2020, 17:30, Новости дня

26 февраля Октябрьский районный суд Полтавы рассмотрел еще два ходатайства следователей Национальной полиции Украины об избрании меры пресечения вероятным участникам столкновений в Новых Санжарах Полтавской области. Об этом «Украинской правде» рассказал заместитель директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Ярослав Тракало.

По его данным, один из подозреваемых отправлен под ночной домашний арест на 60 суток, второго суд отпустил без избрания меры пресечения.

Тракало объяснил, что человек, с ходатайством об аресте которого суд не согласился, остается в статусе подозреваемого по ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Вечером 25 февраля тот же суд отправил под ночной домашний арест на 60 суток еще двух подозреваемых.

Местонахождение еще одного предполагаемого участника столкновений устанавливается.

Всего начато шесть уголовных производств по факту массовых беспорядков в Новых Санжарах. Один из участников протестов отправлен под ночной домашний арест; его задержали по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского.

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины «Новые Санжары». Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против размещения эвакуированных в поселке. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, число погибших составляет 44 человека

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Состояние украинских и иностранных граждан, находящихся на обсервации, хорошее, ни у кого нет симптомов респираторного заболевания, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Тесты на коронавирус у 48 из временных постояльцев санатория в Новых Санжарах дали отрицательный результат.