У пересевшего в Москве на рейс в Китай пассажира диагностировали коронавирус

26.02.2020, 17:30, Новости дня

У летевшего из Ирана в Шанхай с пересадкой в Москве пассажира диагностирован коронавирус, пишут СМИ.

Вирус выявили у пациента в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, передает ТАСС со ссылкой на китайское издание Global Times.

Пациент вылетел из Ирана 19 февраля, 20 февраля он пересел в Москве, 22 февраля он прибыл в Шанхай. Местные власти разыскивают людей, с которыми он мог контактировать.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс. человек, количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тысяч.



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