Эрдоган: США отказались продавать Турции комплексы ПВО Patriot

26.02.2020, 17:30, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна сделала запрос о закупке систем противоракетной обороны США Patriot, передает Sputnik News.

Глава государства отметил, что у Вашингтона нет дополнительных ресурсов для продажи и, следовательно, он не может поставлять их в Турцию в настоящее время.

Эрдоган подчеркнул, что в настоящее время в стране размещены испанские комплексы ПВО.

Президент Турции также отметил, что его страна еще не получила поддержки от США в отношении ситуации в Идлибе, но добавил, что он поднимет этот вопрос в своем следующем разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Заявления президента Турции прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что Анкара перебрасывает танки со всей страны к границе с Сирией. В сообщении информационного агентства Demiroren указывалось, что военная техника предназначалась для отправки на турецкие наблюдательные посты в Идлибе.

Сообщениям предшествовала продолжающаяся эскалация в сирийской провинции, когда турецкие силы утверждали, что несколько раз подвергались атакам сирийской армии и понесли потери. Анкара утверждала, что ответила на эти нападения, убив и ранив десятки сирийских солдат.

Турция обвиняет правительство Сирии и Россию в нарушении Сочинских соглашений, после которых была создана демилитаризованная зона в Идлибе. Дамаск настаивает на том, что его наступление было ответом на продолжающиеся нападения боевиков в провинции и обвинил Анкару в агрессии.

Москва, в свою очередь, также критиковала Турцию за нарушение Сочинских соглашений, поскольку не проводила различий между террористами и так называемой умеренной оппозицией в крае. Министерство обороны РФ указало, что некоторые из нападений боевиков на позиции сирийской армии проходили под прикрытием турецкой артиллерии.



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