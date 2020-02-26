Экс-прима Большого театра Людмила Семеняка рассказала о романе с женатым коллегой Александром Годуновым

26.02.2020, 17:30, Разное

Артистка балета, бывшая прима Большого театра Людмила Семеняка рассказала, что в своё время у неё были отношения с Александром Годуновым. Роман не закончился чем-то серьёзным, так как коллега был женат, а позже и сама танцовщица собралась замуж за другого.
В недавнем эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» экс-супруга Андриса Лиепы призналась, что ей очень нравился Александр Годунов, но всё же роман между ними был в большей степени «творческим». Коллег связывали одинаковые интересы, поэтому они могли подолгу разговаривать, когда оставались наедине. В то же время Годунов на тот момент был женат, и отношения приходилось тщательно скрывать от окружающих.

Около трёх десятков лет назад Александр Годунов не вернулся в СССР после гастролей в США, что просто шокировало Семеняку. Сама же она в то время собиралась выйти замуж за композитора Вячеслава Овчинникова, но незадолго до свадьбы осознала, что не готова к этому браку. Балерина говорит, причиной принятого решения, в том числе, могли быть и «не остывшие» чувства к Годунову. За океаном карьера танцора не состоялась. Брак тоже распался, но к бывшей возлюбленной артист так и не вернулся.



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