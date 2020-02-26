Путин рассказал о недофинансировании местных властей

26.02.2020, 17:26, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что объем обязанностей муниципалитетов превышает финансирование, нужное для их реализации, но правительство страны занимается этой проблемой.

В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию с президентом глава организации «Опора России» Александр Калинин предложил пересмотреть межбюджетные отношения с муниципалитетами для обеспечения их средствами, передает ТАСС.

«То, что у муниципалитетов обязанностей больше, чем источников для их реализации, очевидно. Вопрос в том, как перераспределять доходы в разные уровни налоговой системы. Безусловно, мы над этим работать будем и до голосования [по поправкам в конституцию], и после», – ответил Путин.

Глава государства отметил, что кабинет министров систематически занимается этой проблемой.

«Уточняется постоянно круг обязанностей и собственные источники финансирования исполнения этих обязанностей. Это такая живая работа», – объяснил Путин.

В среду в ходе встречи президента с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию глава государства согласился внести в Конституцию тезис об уважении труда, поддержал введение запрета на счета в иностранных банках для президентов и чиновников и выразил поддержку идее о закреплении в основном законе особого отношения к детям.



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