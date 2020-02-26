Путин заявил о неполучении Россией обещанных за погашение советских долгов активов

26.02.2020, 17:26, Новости дня

Россия выплатила долги всех бывших советских республик, но так и не получила полагающиеся ей зарубежные активы СССР, сообщил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Он отметил, что тот факт, что РФ является правопреемницей СССР, очевиден, передает ТАСС.

«И все согласились с тем, что мы правопреемники, когда нужно было возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза. Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили», – сказал Путин.

По его словам, «весь мир был очень счастлив», что РФ взяла обязательства по долгам в обмен на активы бывшего СССР за рубежом на себя.

«Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали», – обратил внимание президент.

Отметим, что РФ выплачивала советские долги даже по сути несуществующему государству – Социалистической Федеративной Республике Югославия. Об этом подробно писала газета ВЗГЛЯД в 2016 году.