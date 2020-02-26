Путин заявил о неполучении Россией обещанных за погашение советских долгов активов

26.02.2020, 17:26, Новости дня

Россия выплатила долги всех бывших советских республик, но так и не получила полагающиеся ей зарубежные активы СССР, сообщил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Он отметил, что тот факт, что РФ является правопреемницей СССР, очевиден, передает ТАСС.

«И все согласились с тем, что мы правопреемники, когда нужно было возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза. Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили», – сказал Путин.

По его словам, «весь мир был очень счастлив», что РФ взяла обязательства по долгам в обмен на активы бывшего СССР за рубежом на себя.

«Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали», – обратил внимание президент.

Отметим, что РФ выплачивала советские долги даже по сути несуществующему государству – Социалистической Федеративной Республике Югославия. Об этом подробно писала газета ВЗГЛЯД в 2016 году.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Недополученный доход от запуска «Турецкого потока» составит $450 млн в год– Макогон

26.02 / Отец герцогини Сассекской Меган расстроен поведением дочери

04.02 / Китай может снизить прогноз по темпам роста ВВП в 6% в 2020 году из-за коронавируса

11.02 / Колбаса взорвалась в квартире в Туле

13.02 / Объем турпродаж упал из-за коронавируса

21.02 / Лидеры стран ЕС призвали немедленно прекратить военные действия в Идлибе

21.02 / Отменено советское постановление о молоке за вредность

09.01 / Генсек НАТО рассказал о работе ПРО в Румынии в момент ракетного удара Ирана

24.01 / Эксперт объяснил спешку с принятием «поправок Путина»

30.01 / Путин: Жителей в РФ маловато

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика