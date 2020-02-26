Афроамериканский рэпер Квели обвинил Тимати в нацизме

26.02.2020, 17:21, Разное

Афроамериканский рэпер Талиб Квели вступил в перепалку с Тимати и прочими российскими коллегами. Он обвинил главу Black Star в плагиате и нацизме.

Как заявил в собственном Twitter-аккаунте Квели, в действительности автором лейбла является он, а Тимати скопировал его. В своем микроблоге в социальной сети Instagram артист обнародовал снимок с изображением Тимура Юнусова, где тот предстал перед пользователями на фоне знамени с железным крестом и свастикой, подписав его: «This Nazi Russian rapper». При этом зарубежный исполнитель не догадывался, что данный кадр был сделан к презентации комедийного фильма «Гитлер капут».

Другие российские музыканты тоже пострадали от Талиба Квели. Он обозвал нацистами Виктора СД, а также популярного актера Михаила Боярского. В течение трех дней проходила словесная перепалка рэперов. Все началось 23 февраля, когда афроамериканец написал, что «лишь белый расист отрицает, что у него имеются белые привилегии». На такое заявление ответил отечественный хип-хоп-исполнитель L1. По его словам, на территории РФ проживает большая часть именно белых людей, но им сложно читать про некие льготы в то время, когда «терроризируют инакомыслящих и бедных». Финансовые привилегии и личные качества рэпер посчитал более значимыми.