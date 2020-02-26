Россия разработала пять прототипов вакцины от коронавируса

26.02.2020, 17:19, Новости дня

Россия получила штамм коронавируса, сейчас специалисты работают над созданием вакцины, уже есть пять прототипов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Штамм у нас есть, мы его получили. Наш государственный научный центр и одновременно генетический центр мирового уровня, который получил в прошлом году такой статус, сейчас очень серьезно работает над наработкой вакцины. Наработано сейчас «Вектором» пять прототипов вакцины. Это начальная стадия работы, но коллеги очень плотно этим занимаются», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

При этом, по словам вице-премьера, штамм вируса был получен не от Китая.

Кроме того, в КНР была протестирована российская тест-система для диагностики коронавируса, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, то в РФ есть две тест-системы для выявления вируса, ими обеспечены все субъекты страны, они есть во всех лабораториях ведомства.

«Я бы отметила, что мы работаем очень плотно с Всемирной организацией здравоохранения, с китайскими коллегами. Был выполнен рабочий визит в Китай, где мы смогли познакомиться с тем, как работают коллеги и оттестировать свою тест-систему, которая показала прекрасные результаты. Вместе с тем китайскими коллегами были отмечены преимущества наших тест-систем, которые хранятся при температуре +4», – сказала Попова.

Напомним, РФ передала КНДР 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса COVID-19, передача тест-систем осуществлена по просьбе Пхеньяна.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Нападающий сборной Франции пропустит чемпионат Европы 2020 года из-за травмы

01.02 / Общество: К спасению от коронавируса подключили военных

11.01 / Зеленский призвал мировое сообщество к единству и настойчивости в расследовании авиакатастрофы в Иране

13.02 / МВД заявило о проверке всех СМИ на пропаганду наркотиков

26.02 / Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Норвегии

10.01 / Эксперты рассказали, когда и почему растения томата «кричат»

06.02 / В Крыму перебои с водой. В городах горячее водоснабжение готовятся давать лишь по выходным. Холодную воду – по часам

07.02 / Российский ученый заявил о неправильных методах поиска внеземных цивилизаций

03.02 / «Интер» победил благодаря дублю Лукаку, Роналду забил два гола за «Ювентус». Результаты 22-го тура чемпионата Италии

01.02 / Началась эвакуация россиян из Китая: число заболевших коронавирусом перевалило за 11 тысяч человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика