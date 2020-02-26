Россия разработала пять прототипов вакцины от коронавируса

26.02.2020, 17:19, Новости дня

Россия получила штамм коронавируса, сейчас специалисты работают над созданием вакцины, уже есть пять прототипов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Штамм у нас есть, мы его получили. Наш государственный научный центр и одновременно генетический центр мирового уровня, который получил в прошлом году такой статус, сейчас очень серьезно работает над наработкой вакцины. Наработано сейчас «Вектором» пять прототипов вакцины. Это начальная стадия работы, но коллеги очень плотно этим занимаются», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

При этом, по словам вице-премьера, штамм вируса был получен не от Китая.

Кроме того, в КНР была протестирована российская тест-система для диагностики коронавируса, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, то в РФ есть две тест-системы для выявления вируса, ими обеспечены все субъекты страны, они есть во всех лабораториях ведомства.

«Я бы отметила, что мы работаем очень плотно с Всемирной организацией здравоохранения, с китайскими коллегами. Был выполнен рабочий визит в Китай, где мы смогли познакомиться с тем, как работают коллеги и оттестировать свою тест-систему, которая показала прекрасные результаты. Вместе с тем китайскими коллегами были отмечены преимущества наших тест-систем, которые хранятся при температуре +4», – сказала Попова.

Напомним, РФ передала КНДР 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса COVID-19, передача тест-систем осуществлена по просьбе Пхеньяна.