«Евровидение 2020» могут переести из-за коронвируса

26.02.2020, 17:18, Новости дня

Международный песенный конкурс «Евровидение 2020» могут перенести из-за эпидемии коронавируса. Об этом изданию AD сообщил нидерландский вирусолог Аб Остерхау,

«Нужно рассматривать и тот вариант, что конкурс может не состояться. Все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед «Евровидением». Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003 году», – заявил он.

В Европейском вещательном союзе отметили, что рассматриваются различные варианты ограничений при проведении конкурса в условиях эпидемии.

«Возможно, будет введено ограничение по количеству посетителей шоу, или оно состоится на пустой арене или в отдельной телевизионной студии. В любом случае, не стоит преждевременно говорить о возможных проблемах с проведением «Евровидения 2020″. Организаторы и представители Европейского вещательного союза тщательно мониторят текущую ситуацию с распространением коронавируса», –- говорится в сообщении.

Конкурс «Евровидение 2020» должен пройти в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в «Евровидении», Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов. Победителем нацотбора на «Евровидение 2020» стала группа Go-A с песней «Соловей». Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2592 человек, инфицировано 77 150 жителей, при этом 24,7 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР по состоянию на 23 февраля зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах мира, 17 пациентов умерли.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.