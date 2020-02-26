Маси Найем: НАБУ открыло уголовное производство по морской линии Fayette Line Services, агентом которой является «Портинвест Лоджистик»

26.02.2020, 17:18, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по заявлению адвоката Маси Найема о схемах с морскими перевозками и манипуляциями со скидкой на портовые сборы. Об этом Найем написал 26 февраля в своем Facebook.

«НАБУ сообщило, что открыло уголовное производство по моему заявлению о преступлении относительно обстоятельств получения скидок на портовые сборы судами Fayette Line Services по ч. 2 ст. 364 УК Украины на основании постановления Высшего антикоррупционного суда. Мы уже готовим дополнительные материалы и ходатайство в НАБУ о следственных действиях в этом производстве. Совет общественного контроля НАБУ также обратил внимание на производства, связанные с Администрацией морских портов Украины и направил соответствующий запрос в НАБУ», – отметил юрист.

Он добавил, что согласно письму Совета общественного контроля НАБУ, полученному в ответ на обращение, НАБУ «предпринимает шаги» по сбору информации о функционировании линии загранплавания Fayette Line Services и по расследованию фактов отчуждения имущества ГП «Одесский порт» в нескольких уголовных производствах.

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19 февраля Найем писал, что согласно данным Морской администрации, действие линии загранплавания продлено до 03 августа 2020 года.

«Агентом, который обслуживает заходы судов этой линии в порт «Южный», является ООО «Портинвест Лоджистик». Вследствие нарушения норм закона, регулирующего линейные перевозки, Администрация морских портов Украины недополучает средства в размере 20% ставки портовых сборов за обслуживание судов. Речь идет о нескольких миллионах гривен ущерба, причиненного государству. По схеме, при посредничестве морского агента ООО «Портинвест Лоджистик» обычные морские перевозки выдаются за линейные (регулярные). При том, что скидка в размере 20% ставки портовых сборов за обслуживание судов предоставляется именно линейным судам», – объяснил юрист.

Он сообщил, что 24 декабря 2019 года обратился по этому поводу в Министерство инфраструктуры Украины и там ответили, что проведут проверку.

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Агентство «Українські новини» пишет со ссылкой на своих инсайдеров, что в Министерстве инфраструктуры предлагают вообще убрать упоминание «линии» из законодательства и правительственных инструкций, «а скидки предоставлять отдельным судам по внутренним методикам». По мнению опрошенных журналистами экспертов, это спровоцирует еще большую коррупцию.