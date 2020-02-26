Трамп проведет пресс-конференцию по ситуации с коронавирусом

26.02.2020, 17:14, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в среду пресс-конференцию по ситуации с коронавирусом. Как сообщается, пресс-конференция состоится в шесть часов чечера

Напомним, что вирус распространяется в глобальном масштабе и что сотрудники системы здравоохранения США предупреждают американцев о необходимости быть готовыми к тому, что инфекция может распространиться и по территории США.

Как заявил во вторник министр здравоохранения и социального обеспечения Алекс Азар, непосредственный риск массовой вспышки коронавируса в США остается низким, но ситуация может быстро измениться в связи с несколькими вспышками заболевания в других странах, включая Европу.

По словам Азара, по состоянию на утро 25 февраля, в США было зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом.