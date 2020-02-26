Мария Шарапова завершила карьеру

26.02.2020, 17:12, Новости дня

Победительница пяти турниров серии Большого шлема российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

Заявление о завершении карьеры Шараповой опубликовано в журнале Vogue.

«Теннис – я говорю прощай», – сообщила она.

Шарапова рассказала о своей карьере, начиная с первых шагов, сделанных в четыре года в Сочи.

«Я отдала свою жизнь теннису, а теннис дал мне жизнь. Я буду скучать по нему каждый день. Я буду скучать по тренировкам и распорядку дня: просыпаться на рассвете, шнуровать левый ботинок до правого и закрывать ворота корта, прежде чем ударить по своему первому мячу за день. Я буду скучать по своей команде, по моим тренерам», – сообщила она.

Напомним, Шарапова вернулась после дисквалификации за мельдоний на корт, однако так и не смогла вернуться на прежний уровень из-за многочисленных травм. В то же время в июле 2019 года она попала в рейтинг самых успешных российских спортсменов.



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