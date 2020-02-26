Начался третий раунд переговоров между Россией и Турцией по Идлибу

26.02.2020, 17:12, Новости дня

В Анкаре стартовал третий раунд российско-турецких переговоров по ситуации в Идлибе, информирует CNN Turk.

Встреча представителей министерств обороны двух стран началась в 17.00 мск, в 18.00, как ожидается, переговоры продолжат смешанные делегации, передает ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что переговоры по сирийскому Идлибу пройдут 5 марта в Стамбуле. Анкара ожидает, что переговоры с Россией поспособствуют устойчивому прекращению огня в Идлибе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Турция стягивает войска и технику к сирийской границе

04.02 / Филарета исключили из числа членов священного синода ПЦУ

04.02 / Зять Кадырова скрывал в декларации квартиру за $1 млн, где проживал и его сын — мэр Грозного — «Собеседник»

31.01 / В Госдепе заявили, что США будут продолжать вводить санкции против РФ, пока она не прекратит оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе

17.01 / Ты тоже можешь!: Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

07.01 / В Черкасской области мужчина сообщил о минировании нескольких объектов в рождественский вечер, его задержали

02.02 / Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV превысило 14,5 тыс. человек – Минздрав Украины

21.02 / Лига чемпионов. Холанд и Льорис претендуют на «игрока недели»

26.01 / На видео 2018 года Трамп спрашивает, сколько Украина продержится против России

17.01 / Исследование: Курение снижает способность восстанавливаться после инсульта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика