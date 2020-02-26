Nokia готовит к перевыпуску очередную «легенду»

26.02.2020, 17:10, Новости дня

Компания HMD Global, владеющая правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia, намерена возродить еще одну легенарную серию финской марки. На это указывает новая модель под номером TA-1212, которая 15 февраля была одобрена китайским сертификационным агентством TENAA.

TENAA дает "зеленый свет" тем устройствам, которые уже очень скоро могут поступить в продажу. Судя по изображениям и спецификациям, оказавшимся в базе регулятора, будущая новинка явно отсылает к Nokia 5310 из линейки XpressMusic, выпускавшейся в конце 2000-х годов.

Из документа следует, что обновленное устройство окажется очень простым мобильником с физической клавиатурой и красной рамкой по краям экрана. Однако кнопок для управления мультимедийными функциями, как у Nokia 5310, у него не будет.

"Возрожденному" аппарату приписывают 2,4-дюймовый экран с разрешением 240х320 пикселей, процессор с тактовой частотой 360 МГц, всего 8 мегабайт оперативной и 16 МБ встроенной памяти, а также 0,3-мп камера, сообщает Nokiamob. Предусматривается поддержка карт памяти объемом до 32 ГБ.

Однако батарея у TA-1212 весьма емкая для базового мобильника — 1200 мАч. Скорее всего, аккумулятор сможет держать заряд не менее нескольких суток.

Ранее в феврале СМИ сообщали, что HMD планирует вскоре воскресить Nokia N9 — первый и единственный аппарат на платформе MeeGo. Устройство под этим названием Nokia выпустила в 2011-м, накануне формирования альянса с Microsoft и перехода на платформу Windows Phone, закончившегося впоследствии крахом смартфонного бизнеса компании. Nokia N9 отличался прогрессивным по тем временам дизайном без кнопок на передней панели и интерфейсом — в последнем широко применялось жестовое управление.

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Вести.Hi-tech



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