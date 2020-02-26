В официальной версии гибели Виктора Цоя нашли нестыковки

26.02.2020, 17:10, Новости дня

В августе 1990 года погиб советский рок-музыкант Виктор Цой. Причина трагической смерти известна давно, но эксперты заявили о нестыковках в официальной версии случившегося.

Согласно данным следствия, принятым за основу, Виктор Цой уснул за рулем и на большой скорости врезался в автобус. Криминалист Николай Чадков рассказал, что схема, составленная ГИБДД на тот момент, немая. В ней очень мало информации, нет большей части размерных характеристик.

Подполковник полиции, следователь Станислав Рыбчинский тоже изучил схему ДТП. Он считает, что она не характерна для человека, который якобы уснул за рулем. По словам эксперта, когда человек засыпает, он резко съезжает вправо и начинает сдвигаться в эту сторону, после чего происходит столкновение с каким-то препятствием. В случае Виктора Цоя машина резко ушла влево. Это означает, что водитель среагировал на препятствие и не спал в момент происшествия, сообщает "Звезда".

Отмечается, что несмотря на очевидную заинтересованность общественности, дело гибели Виктора Цоя было закрыто очень быстро. Никаких доказательств того, что исполнитель уснул за рулем, не было.

Виктор Цой являлся лидером группы "Кино". Он погиб в 28-летнем возрасте, но успел выпустить множество альбомов, сняться в нескольких кинолентах, тем самым увековечив память о себе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Договору о дружбе между Россией и КНДР исполнилось 20 лет

13.01 / Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с компанией Renault

24.02 / HTC планирует выпустить первый 5G-смартфон

10.02 / В НАТО заявили, что Россия следит за спутниками США

26.02 / От разведки США требуют прояснить ситуацию с возможным вмешательством России в выборы

05.01 / «Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер» — скончался онколог, который вел блог о борьбе с раком

23.02 / Определены команды-финалисты конкурса «Учитель будущего» от ДФО

03.02 / Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет недвижимостью на Рублевке почти на 4 миллиарда рублей — «Проект»

27.12 / Православные тролли и «молодежные русские»: как ультраправые пытаются встать с колен

25.02 / Масленичный блин как символ солнца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика