Матч «Зенит» – «Локомотив» будет судить Евгений Турбин

26.02.2020, 17:10, Новости дня

Судейский комитет Российского футбольного союза назвал имена арбитров, которые будут обслуживать матчи 20-го тура чемпионата страны в премьер-лиге. Центральную встречу в Санкт-Петербурге между местным "Зенитом" и московским "Локомотивом" будет судить Евгений Турбин.

Матч между лидером турнира и "Локо", который идет в группе преследования питерцев, пройдет в субботу, 29 февраля. В этот же день состоится столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком", которое обслужит судейская бригада во главе с Сергеем карасевым.

В пятницу, 28 февраля, в Самаре сыграют "Крылья Советов" и "Оренбург", который будет судит Виталий Мешков. На субботней встрече ЦСКА – "Урал" главным арбитром будет Павел Кукуян, а матч "Ахмат" – "Ростов" рассудит Сергей Лапочкин.

Тур завершится в воскресенье, 1 марта, и главными судьями трех матчей первого дня весны станут: "Тамбов" – "Рубин" (судья – Алексей Еськов), "Краснодар" – "Уфа" (Станислав Васильев), "Сочи" – "Арсенал" (Владислав Безбородов).