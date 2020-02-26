В США испытают вакцину от коронавируса

26.02.2020, 17:09, Разное

Массачусетская компания Moderna Therapeutics выпускает первую партию вакцины против коронавируса mPHK-1273. Вскоре ее отправят в институт аллергии и инфекций для проведения испытаний.

В вакцине имеется матричная РНК, которая кодирует стабилизированную форму S-белка коронавируса. Именно его сотрудники фирмы из США избрали в коллаборации с Центром вакцинных исследований, представители которого принимали участие в работе по определению структуры данного белка. Профинансировала изготовление партии лекарства Коалиция, выступающая за инновации для готовности к эпидемиям.

В Центре выразили благодарность команде Moderna за проведенную работу и очень быстрый ответ на чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения. Ее результаты дали возможность получить партию препаратов за 42 дня после идентификации последовательности. Они также отметили, что всего не удалось бы добиться без производственной площадки в Норвуде, где применяют передовые технологии, благодаря которым операции осуществляются довольно быстро и в соответствии большим стандартам качества.

В компания Moderna объявили, что вакцина от коронавируса почти готова, остается протестировать ее на людях. Однако эксперты планируют первые испытания провести лишь в июле. Есть ли у нового препарата побочные действия, пока не известно.