Эксперты рассказали, какой картофель категорически нельзя употреблять в пищу

26.02.2020, 17:09, Разное

Картофель – один из наиболее распространённых овощей, использующийся для приготовления супов, салатов, вторых блюд и закусок. Эксперты в области медицины и здоровья рассказали, в каких случаях данный продукт категорически не рекомендуется употреблять в пищу.
В первую очередь не стоит использовать для приготовления блюд картофель с мокрыми, схожими с подгнившими, пятнами. Это указывает на заражение овоща грибком и бактериями, поэтому его лучше утилизировать, чтобы не нанести вред организму. Если продукт имеет сладковатый или затхлый, а не «землистый» запах, то его также нельзя употреблять в пищу, так как он, скорее всего, начал портиться. Не советуют специалисты есть картофель с кожурой. Во-первых, в ней накапливается ядовитое органическое соединение соланин, во-вторых – в кожуре могут остаться пестициды, применяющиеся при опрыскивании от вредителей.

Тот же соланин накапливается в картофеле с зелёными пятнами, а если овощ имеет ростки, то это указывает на снижение в нём количества полезных веществ. Британские эксперты также не рекомендуют употреблять в пищу овощ, хранившийся в холодильнике. Особенно это вредно людям с диабетом, так как в таком картофеле крахмал превращается в сахар, а в процессе приготовления образовывается провоцирующий онкологию акриламид.



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