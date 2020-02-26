Поправки в Конституцию вступят в силу сразу после подведения итогов голосования

26.02.2020, 17:09, Новости дня

Все поправки в Конституцию РФ должны вступить в силу сразу после подведения итогов общероссийского голосования.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию проинформировал президент РФ Владимир Путин.

Так глава государства отреагировал на предложение прописать в поправках, что часть вводимых норм вступит в силу после выборов президента страны в 2024 году.

Путин подчеркнул, что руководитель страны обладает определенными полномочиями, закрепленными в основном законе страны и, по его словам, в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в случае их одобрения, часть из них будет делегирована Государственной думе и Совету Федерации.

Он также напомнил, что закон о поправках вступает в силу после его одобрения обеими палатами отечественного парламента, двумя третями региональных заксобраний и подписи президента. Но по словам Путина, из-за важности данных поправок лучше, чтобы они вступили в силу лишь после окончательного подведения итогов голосования.



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