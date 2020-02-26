Врачи назвали длительность существования разных вирусов вне организма человека

26.02.2020, 17:08, Разное

Представители Госкомитета Китая по здравоохранению отметили способность коронавируса выжить вне человеческого организма на протяжении нескольких дней. В целом, инфекции в окружающей среде действуют разное количество часов.
Коронавирус в среде с температурой 20 градусов тепла и с влажностью до 40% способен существовать не менее пяти суток. Он неустойчив к дезинфектантам и погибает при температуре 56 градусов тепла. Выживает вирус на поверхности, но в воздушном пространстве он растворяется.

Грипп при показателе +22 градуса Цельсия несет опасность, если находится в воздухе до девяти часов. На металле и пластмассе — до 48 часов, на руках пять минут, на ткани — до 11 суток и в холодильнике до +4 градусов — до одной недели. При этом полностью погибает при температуре +60 градусов.

ВИЧ находится в устойчивом состоянии в воздухе только несколько минут, во время кипячения — всего 60 секунд, а на разогретом до +37 градусов шприце — до семи дней. Средства дезинфекции ликвидируют ВИЧ на протяжении пяти минут.

На поверхности и в воздушном пространстве корь существует несколько недель при температуре до -20 градусов. В той самой среде, но в комнате — около двух суток. Данный вирус крайне чувствителен к лучам Солнца и устойчив к антибиотикам.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Диетологи советуют поднимать настроение едой

13.02 / Ворота на юг: Руслан Байсаров завершает строительство моста через Дон

04.01 / Samsung презентовала линейку игровых мониторов Odyssey

30.12 / Когда Зеленский говорил президенту Порошенко «я ваш приговор», он говорил это не Порошенко — он говорил это сцене Майдана

03.05 / Мнение: Письмо: «Унижение не чувствовала и не чувствую»

07.01 / «А куда купюры засовывать?»: Ходченкова на шесте возбудила россиян

31.12 / «Можно и мальчика, и девочку»: 51-летняя Бондарчук о детях для нового избранника

05.02 / Под Москвой мужчина набросился с ножом на своего сына

29.01 / Мнение: Вечный мир

23.01 / Новый министр культуры Ольга Любимова живет с детьми в съёмной квартире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика