Врачи назвали длительность существования разных вирусов вне организма человека

26.02.2020, 17:08, Разное

Представители Госкомитета Китая по здравоохранению отметили способность коронавируса выжить вне человеческого организма на протяжении нескольких дней. В целом, инфекции в окружающей среде действуют разное количество часов.

Коронавирус в среде с температурой 20 градусов тепла и с влажностью до 40% способен существовать не менее пяти суток. Он неустойчив к дезинфектантам и погибает при температуре 56 градусов тепла. Выживает вирус на поверхности, но в воздушном пространстве он растворяется.

Грипп при показателе +22 градуса Цельсия несет опасность, если находится в воздухе до девяти часов. На металле и пластмассе — до 48 часов, на руках пять минут, на ткани — до 11 суток и в холодильнике до +4 градусов — до одной недели. При этом полностью погибает при температуре +60 градусов.

ВИЧ находится в устойчивом состоянии в воздухе только несколько минут, во время кипячения — всего 60 секунд, а на разогретом до +37 градусов шприце — до семи дней. Средства дезинфекции ликвидируют ВИЧ на протяжении пяти минут.

На поверхности и в воздушном пространстве корь существует несколько недель при температуре до -20 градусов. В той самой среде, но в комнате — около двух суток. Данный вирус крайне чувствителен к лучам Солнца и устойчив к антибиотикам.