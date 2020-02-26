Врачи назвали длительность существования разных вирусов вне организма человека

26.02.2020, 17:08, Разное

Представители Госкомитета Китая по здравоохранению отметили способность коронавируса выжить вне человеческого организма на протяжении нескольких дней. В целом, инфекции в окружающей среде действуют разное количество часов.
Коронавирус в среде с температурой 20 градусов тепла и с влажностью до 40% способен существовать не менее пяти суток. Он неустойчив к дезинфектантам и погибает при температуре 56 градусов тепла. Выживает вирус на поверхности, но в воздушном пространстве он растворяется.

Грипп при показателе +22 градуса Цельсия несет опасность, если находится в воздухе до девяти часов. На металле и пластмассе — до 48 часов, на руках пять минут, на ткани — до 11 суток и в холодильнике до +4 градусов — до одной недели. При этом полностью погибает при температуре +60 градусов.

ВИЧ находится в устойчивом состоянии в воздухе только несколько минут, во время кипячения — всего 60 секунд, а на разогретом до +37 градусов шприце — до семи дней. Средства дезинфекции ликвидируют ВИЧ на протяжении пяти минут.

На поверхности и в воздушном пространстве корь существует несколько недель при температуре до -20 градусов. В той самой среде, но в комнате — около двух суток. Данный вирус крайне чувствителен к лучам Солнца и устойчив к антибиотикам.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Сына Михаила Жванецкого покалечили в драке

20.01 / Мнение: Два самолета. Две встречи

28.01 / Обнародованы параметры смартфонов Moto G8 и Moto G8 Power

09.01 / Мнение: О том, как простому русскому человеку выбраться из бедности

06.01 / Мнение: Почему белые проиграли красным. Мнение белого капитана

10.02 / Samsung записала рингтон Galaxy S20 на монохорд

06.01 / 15 самых ярких пар на красной дорожке «Золотого глобуса-2020»: выбираем лучшую

30.12 / Исчезнувший проем с людьми в скале: Странный случай в ущелье Урды

30.01 / Стали известны пол и имя второго ребенка Энн Хэтэуэй

15.01 / Разин сделал неожиданное заявление о новом российском премьере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика