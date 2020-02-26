Ивановский дамский угодник оказался вором-рецидивистом

26.02.2020, 17:08, Новости дня

Ивановский дамский угодник оказался вором-рецидивистом. Детали преступлений, совершенных в отношении одиноких женщин, передает ГТРК "Ивтелерадио" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Как сообщается, по подозрению в совершении квартирных краж полицией был задержан активный пользователь соцсетей. Там же он находил своих будущих жертв. Причем выбирал исключительно одиноких дам. Заинтересовав собеседницу по переписке, мужчина дожидался, пока очарованная им женщина сама пригласит его в гости. Позже он похищал из квартиры драгоценности и деньги. Пострадавшие дамы единодушно утверждали, что поклонник не вызывал никаких подозрений, был очень скромен и обходителен.

Следствие обратило внимание, что за последнее время было зафиксировано несколько подобных краж. Причем во всех случаях детали ограблений были схожи. Сотрудники уголовного розыска установили, кто может стать следующей жертвой преступника и задержали любвеобильного афериста. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, оказалось, что мужчина уже был судим и покинул исправительное учреждение в ноябре 2019 года. Сейчас он арестован.

По фактам краж СК возбудил уголовное дело. Проводятся следственные действия для выяснения общего количества совершенных подозреваемым ограблений. Часть украденного удалось вернуть пострадавшим.

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ГТРК "Ивтелерадио"