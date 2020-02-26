Ургант посмеялся над предложением Онищенко о запрете татуировок

26.02.2020, 17:08, Разное

Иван Ургант высмеял инициативу Геннадия Онищенко касательно запрета татуировок. В одном из выпусков проекта «Вечерний Ургант» шоумен представил шуточную версию причины появления такого рода идей у замглавы комитета Госдумы по вопросам образования.
Иван Ургант предположил, что Геннадий Онищенко желал посетить концерт певицы Наргиз. Последняя широкой публике известна своей симпатией к татуировкам.

«Чувство, словно Геннадий собирался посетить концерт Наргиз Закировой, однако прямо перед ним закрыли двери», — иронично отметил Ургант.

Онищенко предположил, что само желание сделать тату может является результатом избытка половых гормонов. Член комитета Госдумы осудил матерей с рисунками на теле и предложил полностью упразднить соответствующую отрасль в РФ.



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