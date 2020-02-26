Мир не готов к распространению коронавируса – представитель ВОЗ

26.02.2020, 17:08, Новости дня

Заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом SARS-CoV-2, – малоизученная и быстро растущая эпидемия, к которой жители планеты не готовы. К такому выводу пришел Брюс Эйлворд, глава группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшей в Китае.

Об итогах поездки в Ухань и другие города КНР, где зафиксирована вспышка коронавируса, доктор Эйлворд рассказал на пресс-конференции в Женеве 25 февраля, ее транслировал Twitter ВОЗ.

«Общий вывод для мира – он к этому просто не готов. Это прогрессирующая эпидемия в разных точках мира, с которой нам приходится бороться очень быстро, чтобы предотвратить пандемию», – заявил Эйлворд.

Меры, к которым прибегли китайские власти для борьбы с COVID-19, могут показаться старомодными, однако они применяются совместно с новаторскими методиками и в невиданных ранее масштабах, отметил глава группы экспертов. Большие группы людей изолируются от общества, однако не вся страна блокируется. а только отдельные точки.

«Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за агрессивной реакции [властей]», – считает представитель ВОЗ.

Он назвал Ухань, в котором провел несколько дней, «городом-призраком». Многие эксперты в области здравоохранения и юриспруденции обеспокоены тем, что суровые и затяжные карантинные меры могут быть неэтичными, признал Эйлворд, однако вместе с тем во многом с Китая следует брать пример.

«Если бы у меня был COVID-19, я бы хотел лечиться в Китае», – резюмировал он.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах. Общее число погибших составляет 44 человека, рассказал гендиректор ВОЗ.

24 февраля он утверждал, что пик эпидемии COVID-19 уже прошел. 25 февраля в ВОЗ сообщили, что впервые суточное число заболевших за пределами КНР превысило количество новых случаев в Китае.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess.