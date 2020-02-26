Заработал механизм расчетов с Ираном INSTEX

26.02.2020, 17:08, Новости дня

Начал работать механизм Евросоюза по финансовым расчетам INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), созданный для банковских операций с Ираном в условиях санкций США, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе.

«Мы предложили коллегам заняться предметным укреплением специального платежного механизма INSTEX, который наконец- то, судя по всему, заработал и в рамках которого готовится обслуживание нескольких сделок», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что РФ поддерживает расширение списка товаров, обслуживающихся этим механизмом. В том числе INSTEX мог бы обслуживать сделки с иранской нефтью.

Рябков также отметил, что работоспособной является идея Китая о разработке пошаговой формулы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной.

«Это потребует определенных политических решений, но сама методология поэтапного подхода и принципа взаимности, мне кажется, вполне работоспособна. Поддерживали китайских коллег в этом их начинании», – сказал он.

Рябков отметил, что РФ вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будут «решительно противостоять» возможным попыткам США активизировать в СБ ООН обсуждение новых санкций и эмбарго против Ирана.

«В конечном счете СБ ООН не должен превращаться в игрушку в руках Вашингтона. Мы этого не позволим, мы найдем способы, как этому противопоставить разумную, взвешенную, ответственную линию, которая работала бы на укрепление, во-первых, международно правовых начал в межгосударственных отношениях, во-вторых, на укрепление и защиту особой роли Совета Безопасности как главной структуры, отвечающей за поддержание мира и безопасности, чтобы у США не было соблазна прибегать к приемам, которые, наверное, можно охарактеризовать как недозволенные», – заметил Рябков.

Отметим, что в ЕС заявляли еще в августе, что INSTEX функционирует, хотя сообщалось о сложностях в его работе.

Платежный механизм INSTEX был зарегистрирован в январе 2019 года, решение о его создании для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Вашингтона из ядерной сделки. ЕС объявил о начале работы механизма в конце июня.