Слухи о параметрах процессора Radeon 5950XT оказались лживыми

26.02.2020, 17:07, Разное

В интернете ранее появилась информация о технической составляющей видеокарты Radeon 5950XT. Она оказалась лживой, и производитель вскоре опроверг фейковые данные.

Не так давно в мировой Сети появились сведения, которые касались характеристик очередного продукта компании SK Hynix. Якобы источником были документы этой фирмы. Как сообщалось в этом материале, новая флагманская модель получила 5120 потоковых процессоров и 24 Гб HBM2e-памяти.

Вскоре SK Hynix опровергла опубликованную информацию, выступив с соответственным пресс-релизом. Как оказалось, фирма не выкладывала в интернет публикацию с параметрами видеокарты AMD. Внимательно изучив данные, производитель назвал фотографию в статье подделкой. При этом не стоит исключать, что конечные характеристики продукта окажутся совсем иными.

Radeon – марка графических процессоров от AMD. Создана в 2000 году. Данная серия пришла на смену линейке Rage.