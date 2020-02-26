Слухи о параметрах процессора Radeon 5950XT оказались лживыми

26.02.2020, 17:07, Разное

В интернете ранее появилась информация о технической составляющей видеокарты Radeon 5950XT. Она оказалась лживой, и производитель вскоре опроверг фейковые данные.
Не так давно в мировой Сети появились сведения, которые касались характеристик очередного продукта компании SK Hynix. Якобы источником были документы этой фирмы. Как сообщалось в этом материале, новая флагманская модель получила 5120 потоковых процессоров и 24 Гб HBM2e-памяти.

Вскоре SK Hynix опровергла опубликованную информацию, выступив с соответственным пресс-релизом. Как оказалось, фирма не выкладывала в интернет публикацию с параметрами видеокарты AMD. Внимательно изучив данные, производитель назвал фотографию в статье подделкой. При этом не стоит исключать, что конечные характеристики продукта окажутся совсем иными.

Radeon – марка графических процессоров от AMD. Создана в 2000 году. Данная серия пришла на смену линейке Rage.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Российский мэр уволился из-за критики граждан

12.02 / Мнение: Проблема маленьких сумм: как государство теряет на мелочах

25.01 / Первое правило военного командования — прикрыть свою задницу

04.02 / Мнение: О зашкваре топового блогера ЖЖ

02.01 / Мнение: «Беркут» на евромайдане: Свидетельство Аброськина

06.01 / Мнение: В ряде городов России развернулась новая группа мошенников под флагом СССР

11.01 / Мнение: Коротко о разном. 11.01.2020

16.01 / Жуткая авария унесла жизни пятерых человек под Саратовом

07.01 / В России заметили древние могилы амазонок

25.01 / Мнение: Гуманизм там не живет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика