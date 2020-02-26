Погребинский: Украина выбирает между западными грантами и дружбой с Россией

26.02.2020, 16:58, Новости дня

«Зеленский сейчас сам решает, договариваться ли с Москвой. И слова Зеркаль о новой эре в отношениях с Россией не имеют для него никакого значения», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя слова украинского политика Елены Зеркаль о том, что если между Киевом и Москвой будут налажены отношения – Запад откажется от помощи Украине.

«Елена Зеркаль уволилась с поста заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. Сейчас она никто, – сказал киевский политолог Михаил Погребинский. – Авторитет она имеет исключительно среди сторонников Петра Порошенко и украинских националистов».

По словам собеседника, Зеркаль – типичный представитель генерации молодежи, выращенной в антироссийских грантовых структурах. «Их логика очень простая – если будем дружить с Россией, не дадут денег. То есть Украина не получит грантов от Запада. Исходя из этой логики, они продвигают свою философию, и в этом нет ничего нового. Не думаю, что это важно для большинства украинских граждан», – сказал политолог.

«Действующая власть Украины избегает шагов, которые могли бы осложнить отношения с националистами. Но то, что говорит Зеркаль, для Владимира Зеленского и нового главы офиса президента Андрея Ермака – пустой звук. Они сейчас сами решают: договариваться с Москвой или не договариваться. В этом случае слова Зеркаль не будут иметь для них никакого значения», – заключил Михаил Погребинский.

Накануне экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях РФ и Украины наступила новая эра.

Она добавила, что в российско-украинских отношениях присутствуют «красные линии». «Проблема сама по себе не исчезает. Или ты ее решаешь в полном объеме, или она будет расти, догонять тебя и уничтожать», – отметила Зеркаль.

По ее словам, украинская власть до прошлого года избегала двусторонних контактов с Кремлем, однако Владимир Зеленский восстановил их. При этом Зеркаль подчеркнула, что если между Россией и Украиной произойдет некая ситуация, Запад может не отреагировать на призывы Киева о помощи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы примирения России и Украины.