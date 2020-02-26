Русскому языку могут придать статус «языка государствообразующего народа»

26.02.2020, 16:58, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что русский язык могут обозначить в Конституции как язык государствообразующего народа, но при этом основной закон страны должен гарантировать сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.

«Эта формулировка, я ее читаю: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа». И затем вы предлагаете еще статью четыре: «На территории Российской Федерации гарантируется сохранение этнокультурного и языкового многообразия». Сочетание первого со вторым мне кажется очень правильно будет работать», – передает его слова ТАСС.

С предложением внести эту поправку выступил член рабочей группы, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Президент отметил, что «это будет хорошее приобретение для основного закона».

Путин также назвал важным поддержку соотечественников за рубежом, передает РИА «Новости».

«У нас много людей, которые за границей проживают, и, действительно, я сам в этом мог многократно убедиться, там не важно, какой этнической группы человек, какой национальности – за границей все русские, носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Наша задача и защищать их и поддерживать с ними связи», – добавил президент.

В начале февраля Общественный совет при Министерстве культуры внес на рассмотрение рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию предложение о закреплении в преамбуле основного закона РФ положения о защите русского языка.