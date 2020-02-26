У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердили коронавирус

26.02.2020, 16:57, Новости дня

У троих россиян с лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань, подтвердился коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег без проверки на коронавирус после истечения двухнедельного карантина.

На пресс-конференции в Токио министр заявил, что среди них 19 японцев и четыре иностранца, которые находятся в Японии. «Это наша ошибка, мы глубоко о ней сожалеем и надеемся, что такое больше не повторится. Мы связались с ними, чтобы они прошли проверку», — отметил он.

Лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулся в порт 3 февраля. Корабль поместили на карантин из-за того, что на борту был житель Китая, который сошел на берег в Гонконге и заболел.

На борту судна было 3711 человек. Около 400 из них заразились коронавирусом.