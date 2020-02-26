Мнение: Жулики и воры переодеваются

26.02.2020, 16:54, Разное

Вялые щупальца «Медузы» принесли из сточных кириенковских глубин весть: к выборам «едрил» сольют с «фронтовиками». Главный бармен смешает ЕР с ОНФ в коктейль «Сучий потрох», самое название «Единая Россия» исчезнет, будет три сопредседателя, причем Димона из руководства сплюнут. И все это зовется «ребрендинг».

Другими словами, жуликов и воров хотят переодеть, переобуть, постричь, сделать пластику и пустить на  выборы, чтобы граждане приняли их за новеньких.

А что? Вполне себе вариант. То, что с ЕР с ОНФ сливают, верно. Зачем финансировать сразу две одинаковые «лавочки»? Лучше оптимизировать, устранить дублирование.

Кстати, а что будет с белым медведем – символом «Единой России»? Уберут? Тогда какой зверь на замену? Крыса?

Может быть, Кириенко нужно сделать сильный ход – оголить бывших «едрил», сорвать с них одежды, и пойти на выборы под фамильным именем – «Партия жуликов и воров». Вот это будет сенсация!

«Иду на грозу»! Вскрыть карты! Фигакнуть на стол «дубликатом бесценного груза» победный роял флэш.

И сейчас же привлекательные лозунги для избирателей. «Крадем вместе»! «Готовы делиться»! «Вступайте в ряды жуликов и воров»! «Госзаказ не только для Ротенбергов»! «50 на 50! Последнее предложение! Делимся краденым с избирателями»! «Все мы — воры»! «Новый национальный проект – воровство»! «Айда в нашу мафию»! «Брат ты мне»!

Кстати, и белого медведя, как символ, можно тогда сохранить. Повесить ему на шею толстую золотую цепь, на лапу часы за миллионы, как у Путина и Кирилла, темные очки на глаза.

Будет выглядеть колоритно, свежо, дерзко.

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Источник: СерпомПо



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