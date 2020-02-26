Экспертам удалось остановить у мышей развитие склероза

26.02.2020, 16:52, Новости дня

Сотрудники Иллинойского университета сообщили, что им удалось остановить развитие бокового амиотрофического склероза у мышей с помощью технологии CRISPR.

Боковой амиотрофический склероз является медленным прогрессирующим, дегенеративным заболеванием центральной нервной системы. При данном диагнозе происходит поражение двигательных нейронов. Уже через несколько лет после появления первых симптомов данного заболевания человек почти полностью теряет способность самостоятельно передвигаться. А на поздних этапах болезни поражается дыхательная мускулатура, потому жизнь больных поддерживается только искусственной вентиляцией легких и искусственным питанием.

В рамках эксперимента с лабораторными мышами специалисты использовали новую методику CRISPR, не разрезая обе нити двойной спирали ДНК. Новый метод позволил замедлить прогресс заболевания.