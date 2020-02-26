Известно, для чего мотыльки развили шумоподавляющие чешуйки

26.02.2020, 16:52, Новости дня

Команда исследователей рассказала, что ряд проведенных экспериментов позволил найти истинную причину того, что мотыльки развили шумоподавляющие чешуйки. Оказывается, они сделали это, чтобы не стать добычей.

Согласно имеющейся информации, многие виды молей вообще не могут слышать. При этом они способны поглощать до 85% поступающей звуковой энергии от хищников. Так, например, летучие мыши в поисках добычи используют эхолокацию. Моли, которые не могут слышать ультразвуковые крики летучих мышей, развили такую умную оборонительную стратегию, чтобы выжить. В ходе исследования эксперты обратили внимание на чешуйки на грудной клетке бабочки, которые по конструкции напоминают волокна, которые используются в качестве звукоизоляции.

Оказалось, именно данные чешуйки помогают бабочке поглощать до 85% звуковой энергии, производимой летучей мышью.