Названы эффективные способы сохранить печень здоровой

26.02.2020, 16:52, Новости дня

В ходе проведенного исследования группа экспертов составила список наиболее эффективных способов профилактики здоровья печени. Особенно полезными способы являются для защиты печени от ожирения, диабета 2 типа, а также высокого уровня холестерина.

Так ученые считают, что для поддержания здоровья печени людям нужно употреблять как можно больше красноцветных овощей. Обычная капуста, цветная, брюссельская, а также брокколи насыщены огромным количеством антиоксидантов. Также важно есть цельное зерно, поскольку фитохимические вещества зерен активизируют в органе процессы избавления от вредного жира. А три чашки кофе в день способны снизить риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

Кроме того, важно помнить о роли физической активности для человеческого организма. Движение способствует улучшению работы механизмов, позволяющих телу обрабатывать инсулин и сахар в крови.