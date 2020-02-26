Путин озвучил требования к формулировке поправки по отчуждению территорий

26.02.2020, 16:51, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил найти такую формулировку поправки к Конституции о запрете на отчуждение российских территорий, которая не мешала бы МИДу вести работу по демаркации границ.

«По поводу отчуждения территорий, я уже и в прошлый раз сказал, что полностью согласен с этим предложением. Вопрос только в том, чтобы найти формулировки, которые не помешали бы в будущем МИДу вести работу по демаркации границ», – приводит слова президента ТАСС.

Глава государства отметил, что такая работа проходит практически на постоянной основе и со многими государствами, особенно с республиками бывшего СССР.

Напомним, рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям.



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