Путин: Поправки в Конституцию вступят в силу только после общероссийского голосования

26.02.2020, 16:44, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что закон о поправках в Конституцию должен вступить только после общероссийского голосования.

Об этом информирует РИА «Новости».

Президент заявил, что поправки в Основной закон в случае одобрения на голосовании должны распространиться на действующих президента, Госдуму и другие органы власти.

Глава государства также попросил обобщить весь массив предложений по Конституции, чтобы каждая идея могла быть реализована на уровне соответствующего ведомства, передает ТАСС.

«Давайте мы это обобщим как следует еще раз, доработаем», – сказал глава государства.

Путин отметил, что разные предложения могут быть реализованы путем внесения соответствующих норм в разные законодательные кодексы и законы.

«Что-то может быть реализовано и на уровне правительства уже сегодня, просто соответствующим образом будут сформулированы поручения правительства, и т.д», – сказал президент.

В ходе встречи с президентом сенатор Андрей Клишас предложил провести всероссийское голосование  22 апреля.



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