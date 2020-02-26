У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

26.02.2020, 16:44, Новости дня

Коронавирус у троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом информирует ТАСС.

На прошлой неделе восемь россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, прибыли на карантин в Казань.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что они будут находиться на карантине в течение двух недель.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Минфин изучает возможность повышения налога на добычу угля

22.02 / Электрический кроссовер Audi e-tron получил трехмоторную версию

27.02 / Полиция уточнила число погибших при стрельбе в Милуоки

24.02 / В цирке на Вернадского опровергли недопуск граждан Китая на представление

24.02 / Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Дохе

10.02 / «Проблема не во вмешательстве» — NI рассказал, как не дать России стать великой державой

29.12 / Партия Трампа решила извлечь выгоду из процедуры импичмента

23.01 / В РФ появится аукцион по продаже «красивых» автономеров

13.02 / СК задержал мужчину, оставившего детей в Шереметьево

10.01 / Автоновости: Сотни автомобилей уничтожены пожаром в аэропорту Норвегии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика