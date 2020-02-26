У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

26.02.2020, 16:44, Новости дня

Коронавирус у троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом информирует ТАСС.

На прошлой неделе восемь россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, прибыли на карантин в Казань.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что они будут находиться на карантине в течение двух недель.