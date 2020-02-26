Клишас предложил провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

26.02.2020, 16:37, Новости дня

Сенатор Андрей Клишас в ходе встречи рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом Владимиром Путиным предложил провести голосование по поправкам 22 апреля и сделать этот день выходным.

Клишас также предложил главе государства после принятия поправок исполнять обязанности в том объеме, который Путин получил в 2018 году, передает РИА «Новости».

В среду в ходе встречи президента с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию глава государства согласился внести в Конституцию тезис об уважении труда, поддержал введение запрета на счета в иностранных банках для президентов и чиновников и выразил поддержку идее о закреплении в основном законе особого отношения к детям.



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