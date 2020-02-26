Путин призвал упомянуть в Конституции о защите персональных данных в киберпространстве

26.02.2020, 16:37, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин считает важным отметить в Конституции необходимость защиты персональных данных в киберпространстве.

Об этом информирует ТАСС.

Путин добавил, что нужно найти баланс, как обеспечить безопасность личности с развитием интернет-технологий, передает РИА «Новости».

В среду президент встречается с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию. Он поддержал идею закрепить в Конституции право на доступную медпомощь, прописать защиту правды о Великой Отечественной войне, наделить КС правом оценивать решения иностранных судов.



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