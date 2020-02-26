Полиция задержала второго исполнителя покушения на кемеровского адвоката

26.02.2020, 16:31, Новости дня

Полиция задержала второго исполнителя покушения на кемеровского адвоката. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на Интерфакс-Сибирь. При задержании выяснилось, что второй исполнитель, как и первый, — житель Приморья.

По информации пресс-службы СУ областного СК, задержанный в Находке мужчина 52 лет уже был ранее судим за особо тяжкие преступления. В подготовке покушения он играл роль посредника, а с исполнителем — одновременно отбывал срок в одном исправительном учреждении. В данный момент мужчина этапирован в Кемеровскую область и арестован. Также следствие имеет основания подозревать его в причастности к еще одному подобному преступлению.

Как сегодня напомнил замначальника главного управления МВД по Кемеровской области Александр Табакаев на собрании Заксобрания Кемеровской области, покушение на убийство сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергея Учителя было совершено в ноябре прошлого года. "Вести: Приморье" подробно освещало детали этого ЧП. 6 ноября вечером в выходившего из офиса Учителя стреляли. Сотрудникам правоохранительных органов удалось сразу же задержать стрелка. Адвоката успешно прооперировали.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Позже выяснилось, что нападавший заранее поджидал Учителя.

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ГТРК "Владивосток"



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