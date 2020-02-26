Шамиль Тарпищев: Шарапова была примером для подражания

26.02.2020, 16:30, Новости дня

Президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Марии Шараповой завершить карьеру. В среду Шарапова объявила об уходе из спорта.

"Очень жаль. Мария являлась примером для подражания для всех. На нее равнялись многие девочки. Шарапова внесла огромный вклад в популяризацию российского тенниса", — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Шамиль Тарпищев пожелал пятикратной победительнице турниров Большого шлема удачи в жизни. "Мария – выдающаяся спортсменка. Хочу поздравить Марию с такой успешной карьерой и пожелать ей удачи в жизни".