Путин: Конституция должна содержать запрет на зарубежные активы для высших должностных лиц

26.02.2020, 16:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу, согласно которой высшим должностным лицам страны, включая главу государства, запрещено иметь имущество и активы за рубежом. Соответствующая поправка может быть внесена в Конституцию.

Российский лидер выступил положительно по данной инициативе в среду, 26 февраля, на встреча с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Владимир Путин отметил, что запрет является ограничением. При этом нужно учитывать, что когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица, он должен для себя сделать выбор — иметь какие-то активы за рубежом или служить российскому народу, не обременяя себя связанностью с кем бы то ни было, сообщает "Россия 24".

Президент подчеркнул, что под такой запрет должны попасть все должностные лица, включая главу государства.

Во время встречи Владимир Путин также рассказал, что в настоящее время по поправкам в Конституцию внесено около девятисот предложений.



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