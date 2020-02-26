Ученые рассказали об оптической обработке информации

26.02.2020, 16:30, Новости дня

Научные специалисты провели исследование, направленное на изучение явлений сильного взаимодействия света с органическими молекулами.

На протяжении длительного периода времени исследователи занимались изучением возможностей оптической обработки информации. Уже давно эксперты поняли, что принципы сильной связи откроют возможность для полностью оптической обработки информации без потери энергии и скорости сигналов в период преобразования в ток. Российские ученые уже сейчас работают над разработкой новых принципов оптоэлектроники, которые будут основаны на сильном взаимодействии света с органическими материалами.

Как отметили разработчики, главной особенностью нового подхода будет смещение фотонов и электронных возбуждений молекул. Так получатся новые частицы, которые будут отличаться высокой скоростью распространения света и электронными свойствами вещества.