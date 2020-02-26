Укреплять уважение к институту семьи в КЧР позволит новый знак отличия

26.02.2020, 16:30, Разное

21 февраля Народное Собрание КЧР приняло закон «О знаке отличия Карачаево-Черкесской Республики «Образцовая семья»». Законопроект внес вице-спикер парламента Мусса Экзеков.
Согласно новому закону, знаком «Образцовая семья» могут быть награждены граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Карачаево-Черкесии и непрерывно состоящие в браке не менее 50 лет. Награждаются оба супруга одновременно.
Новый знак отличия станет формой поощрения граждан за создание крепкой семьи. Решение о награждении гражданина знаком отличия «Образцовая семья» принимается Главой республики.

Как отметил инициатор проекта Мусса Экзеков данный законопроект поддержан главой республики Рашидом Темрезовым и полностью отвечает задачам, которые сегодня решаются в КЧР в рамках работы по укреплению семейных ценностей.

«Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил масштабные задачи по поддержке семьи в России», — говорит Мусса Экзеков – «Глава государства особо отметил, что очень важно, чтобы новое поколение граждан «восприняли подлинные ценности многодетной семьи, что семья – это любовь, счастье, радость материнства и отцовства, что семья – это крепкая связь нескольких поколений, где уважение к старшим и забота о детях всегда объединяют, дают чувство уверенности, защищённости, надёжности».

По мнению Муссы Экзекова для того, чтобы добиться такого результата нужны примеры для подражания – образцовые семьи. Новый почетный знак будет способствовать дальнейшему укреплению уважения к институту семьи в республике.

«Мы будем показывать, что именно такие крепкие семьи получают особый почет и уважение, на них нужно равняться в своей жизни», — отметил вице-спикер парламента КЧР.



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