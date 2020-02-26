В Киеве нашли застреленным криворожского бизнесмена Вульфа. Полиция считает, что это было самоубийство

26.02.2020, 16:30, Новости дня

25 февраля в одной из квартир на улице Городецкого в Киеве обнаружили тело криворожского бизнесмена Леонида Вульфа. Об этом «Информатору» сообщила пресс-офицера Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.

По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством. 

Тело Вульфа отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти, уточнила Тищенко.

По данным источников «Страны» в правоохранительных органах, Вульф не отвечал на звонки, поэтому его адвокат, жена и еще один общий знакомый решили навестить бизнесмена в его квартире. Дверь открыли с помощью дубликата ключа, который был у адвоката. Вульфа обнаружили в коридоре с ранением головы, в его руке якобы был пистолет-пулемет «Скорпион». Рядом нашли одну стреляную гильзу.

В квартире, по информации источников издания, не было признаков борьбы, дверные замки взломаны не были.

Знакомый Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти бизнесмен звонил ему и жаловался на плохое самочувствие, выяснила «Страна». 

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»), рассказал hromadske в полиции. 

Бизнесмен оставил предсмертную записку, пишет издание «Dетектив INFO». В ней он указал, что в последнее время болел. «После ограбления мое состояние резко ухудшилось, я оказался в больнице», – написал мужчина.

По данным «Страны», в ноябре 2019 года из квартиры Вульфа домушники вынесли $200 тыс. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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