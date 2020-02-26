Голикова заявила о продлении ограничительных мер на границе с Китаем

26.02.2020, 16:30, Новости дня

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, заявила, что ограничительные меры на границах с Китаем продлены еще на месяц. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

"Оперштаб принял решение продлить до 1 апреля все ограничения, действовавшие до 1 марта", – сказала Голикова.

Она напомнила, что речь идет об ограничении въезда в Россию из Китая через сухопутную границу и самолетами.

По словам вице-премьера, с 1 марта будет действовать еще одна мера: ограничение авиасообщения с Южной Кореей, где также зафиксированы случаи заболевания. Летать в эту страну и обратно будут только самолеты компаний "Аэрофлот" и "Аврора".

Голикова отметила также, что уже принятые в РФ меры по борьбе с коронавирусом дали свои результаты. В целом, по ее словам, российская система здравоохранения полностью готова к оказанию помощи гражданам в условиях растущей возможности проникновения коронавируса.

Вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-19 зафиксировали в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. По последним данным, в мире число заразившихся приблизилось к 81 тысяче человек, больше всего таких случаев в КНР – 78 с лишним тысяч. Летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысячи случаев.

 



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