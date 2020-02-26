Психоделический клип Светланы Лободы на песню «Новый Рим» напугал поклонников

26.02.2020, 16:30, Разное

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода презентовала клип на песню «Новый Рим». Многие поклонники певицы признаются, что совершенно «не поняли задумки», а некоторых психоделическая работа режиссёра «откровенно напугала».
На странице в Instagram Светлана Лобода обнародовала кадр из нового клипа, на котором запечатлён момент, когда она в образе зомби сдирает кожу лица. Певица порадовала поклонников, что съёмки и монтаж завершены, а потому все желающие могут увидеть работу на YouTube-канале, просто пройдя по ссылке. Режиссёром выступил Алан Бадоев, зарекомендовавший себя отличным клипмейкером. Однако в этот раз далеко не все фанаты положительно отзываются о его замысле, испугавшись как самого сюжета, так и, к примеру, «танцев зомби», нашествия инопланетян и «психоделики».


Между тем большое количество коллег Светланы Лободы остались в восторге от клипа «Новый Рим», о чём пишут в комментариях к посту. Среди них «отметился» Филипп Киркоров, участницы группы «2Маши», Лолита Милявская и другие, а вот фолловеры заметили, что «ожидали чего-то большего». Один из подписчиков с юмором констатирует: «Петросян лучше бы снял. Песня вообще не соответствует клипу».



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