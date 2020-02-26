Суд перевел под домашний арест обвиняемого по делу Голунова полицейского, давшего показания на своего начальника

26.02.2020, 16:30, Новости дня

Басманный районный суд Москвы перевел из следственного изолятора под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову по распоряжению своего начальника. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам следователя, Коновалов дал признательные показания, что является основанием для избрания более мягкой меры пресечения. «Обстоятельства при избрании меры пресечения изменились. Сейчас есть основания поменять меру пресечения на домашний арест», — добавил представитель СК.

Напомним, ранее стало известно, что именно Следственный комитет попросил суд перевести Коновалова под домашний арест.

Ранее сообщалось, что из-за дела Ивана Голунова был уволен глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, а также начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Москве Юрий Девяткин. Уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий в отношении полицейских, задерживавших журналиста и подбросивших ему наркотики, возбудили в январе 2020 года.