Как уровень интеллекта влияет на сны человека, выяснили эксперты

26.02.2020, 16:30, Новости дня

Группа специалистов организовала исследование, чтобы понять, как связан уровень интеллекта человека с особенностями его сна.

В рамках проведенного исследования ученые привлекли почти 2 тысячи добровольцев, которые на начальном этапе прошли огромное количество тестов, позволяющих точно определить уровень интеллекта каждого индивида. Затем ученые также получили ответы на вопросы, касающиеся качества сна каждого человека и сновидений, которые он видит. На протяжении длительного периода времени эксперты анализировали полученные данные, и в итоге пришли к выводу, что уровень интеллекта человека напрямую связан со сновидениями, которые он видит. Ведь большая часть участников исследования сообщала, что они вовсе не видят сны, и лишь немногие рассказывали о ярких сновидениях.

Исследователи подытожили, что чем выше у человека уровень интеллекта, тем реальнее и ярче он видит сны.



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